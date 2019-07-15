《鍾之日記》經濟低速如預期，憧憬寬鬆股市升

《鍾之日記》７月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國二季度ＧＤＰ增速一如市場預期，降至６﹒２％，成為自１９９２年有紀錄以來的季度

ＧＤＰ最低值。上半年ＧＤＰ增長６﹒３％，國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，今年全年的目

標任務６％－６﹒５％之間，上半年６﹒３％已為實現全年的目標任務奠定了一個比較好的基礎

。下半年，經濟平穩運行的基本面不會變，而且現在政策儲備還有很多空間。

ＧＤＰ增速雖跌至２７年以來的低速，不過，６月工業增加值、固定投資和社會零售消費均

表現遠超預期，市場料隨著前期支持政策逐漸落地，中國經濟有望在下半年企穩。市場亦大都預

計，在全球減息潮下，中國的貨幣政策仍有邊際放寬鬆的可能。而三季度貨幣政策重心有望從「

總量功能」轉向「結構功能」，定向降準、定向支持中小金融機構補充資本金、加碼ＴＭＬＦ等

結構性工具有望落地。



＊數據左右Ａ場波動，二千九失復得＊



祖國股市在未公布ＧＤＰ增長數據之前，受上月進口數據遜預期影響大幅低走，滬綜指一度

跌近１﹒５％，低見２８８６﹒７點，是上月中以來首次失守二千九關。數據公布後，滬指跌幅

稍有收窄，拾回二千九關，午後升勢持續，滬綜指全日倒升０﹒４％，報２９４２﹒１９點，全

日指數振幅達到２﹒６％。人行稱正在加緊制定金融科技的發展規劃，深市因科技股飆升，深成

指升１﹒０４％，創業板指更漲１﹒９４％。兩市全日成交４２２４億元人民幣，較上個交易日

（１２日）成交增加２８％。不過，外資通過陸股通恢復淨流出１４億元人民幣。



＊港股跟著Ａ場走，廿天線失復得＊



香江魚缸今日亦受Ａ場表現牽制，早上開市，因百威亞太（０１８７６）上周六（１３日）

公布取消上市計劃，成本港歷來最大宗新股擱置，而低開１６８點後跟隨Ａ場跌幅不斷擴大，最

多曾跌４００點，低見２８０７１。數據公布後Ａ場回順，帶動港股跌幅不斷收窄，更最多倒升

９５點，高見２８５６７點，最終全日收升８３點或０﹒２９％，報２８５５４點，升破１０天

線（２８５４１點），廿天線失而復得。主板成交７１３﹒６９億元，較上周五增１４﹒３％。



＊百威撤回上市，港交所受累下跌＊



全球最大啤酒生產商百威英博原計劃分拆百威亞太（０１８７６）在港上市，集資最多約

７６５億元，有望成為今年全球最大規模ＩＰＯ。惟公司１４日突然宣布，基於考慮多項因素包

括現行市況，與聯席代表磋商後，決定不進行全球發售及聯交所主板上市計劃。

外電引述研究機構Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ的分析師指出，百威亞太未能成功上市，令人始料不

及，未知是投行計算錯誤，抑或管理層高估了定價。

另外，市場亦有聲音認為，百威偏重機構投資者，集資額龐大，但罕有地沒有引入基石投資

者，國際配售部分佔比高達９５％。面對市況未見明朗的情況下，部分機構投資者對百威定價感

不滿，決定「縮飛」，甚至「抽飛」，令國際配售部分認購額大減。

分析普遍認為，事件對港交所（００３８８）而言是重大挫折。數據顯示，２０１９年至今

，共有７９家公司在港上市，集資總額約達７３６億元，如果百威亞太成功上市，此一數字本應

可翻倍，而且港交所亦可吸引其他國際性大型企業來港上市。港交所股價今日受拖累，逆市跌１

﹒２％，收報２７２﹒２元，穿廿天線（約２７４﹒１５元）。



＊藥品集中採購擴大至全國，大藥廠料受益最深＊



內媒《２１世紀經濟報道》援引一份座談會紀要稱，國內將召開第二輪藥品集中採購，招標

品種仍是先前的２５個，但招標的範圍要拓展到全國所有省份及地區，即拿出全國用量的７０％

來招標，但在招標價格上要求更低。消息指此次帶量採購仍然由上海藥事所組織實施，方案下周

報國務院批准，估計８月初公布方案，１０月有望開展。

藥品集中採購對於生產仿製藥的廠商而言，的確是又愛又恨，愛的原因是競標勝出者可以獨

佔全國７０％的單一藥品市場，但恨則由於各大藥商需要壓榨盈利，來獲取競標的成功。在這種

生態之下，可以預料大藥廠有能力去定出更低價格，更易勝出競標，令行業集中度有所提升，但

外界應擔心在「贏者通殺」的生態下，奪標的藥廠為了賺取更高利潤，導致藥品質素下降。

在港上市的龍頭藥廠皆見明顯升幅，石藥集團（０１０９３）大漲７％，綠葉製藥

（０２１８６）升４﹒１％，復星醫藥（０２１９６）升４％，石四藥集團（０２００５）升３

﹒５％，麗珠醫藥（０１５１３）揚３﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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