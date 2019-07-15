《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人民銀行科技司司長李偉透露，人行將於
近期出台金融科技發展規劃，目前正在與相關部門會簽協調意見。
李偉出席中國金融四十人論壇和金融城主辦的第四屆全球金融科技（北京）峰會上指，促進
金融與科技深度的融合，協調發展是一項複雜系統工程，頂層設計至關重要，發展規劃明確未來
幾年金融科技發展指導思想、原則、發展目標、重點任務以及保障措施，指導金融機構在體制機
制、人才隊伍、技術儲備、業務創新等方面前瞻布局，有序推進。
15/07/2019 09:03
【駐京專電】人行科技司李偉：金融科技發展規劃將於近期出台
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人民銀行科技司司長李偉透露，人行將於
近期出台金融科技發展規劃，目前正在與相關部門會簽協調意見。
李偉出席中國金融四十人論壇和金融城主辦的第四屆全球金融科技（北京）峰會上指，促進
金融與科技深度的融合，協調發展是一項複雜系統工程，頂層設計至關重要，發展規劃明確未來
幾年金融科技發展指導思想、原則、發展目標、重點任務以及保障措施，指導金融機構在體制機
制、人才隊伍、技術儲備、業務創新等方面前瞻布局，有序推進。
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