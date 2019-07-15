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15/07/2019 08:53

【科創板】首批科創板公司半年報：２１家預喜

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》截至昨日晚間，首批２５家科創板公司中
，已有２４家公司預告了上半年業績，只有杭可科技尚未發布盈利預告。
　　整體來看，大部分公司業績向好，其中２１家公司業績發布盈喜，佔比高達８７﹒５％。但
也有３家公司業績「預憂」，新光光電業績預減，鉑力特、航天宏圖續虧。
　　從預告的淨利潤來看，中國通號以２２﹒８億元（人民幣．下同）排名首位，公司預計上半
年實現淨利潤２１﹒１億元至２２﹒８億元，同比增長約６﹒３％至１４﹒８％，主要原因為公
司軌道交通控制系統業務的業務量持續增加。另外，瀾起科技、嘉元科技、天宜上佳、南微醫學
、華興源創、容百科技、虹軟科技等７家公司預計淨利潤變動上限達１億元或以上。
　　淨利潤增幅方面，嘉元科技預計今年上半年淨利潤最大增幅達２８８﹒９９％，暫成首批科
創板公司中的「預增王」。瀚川智能、睿創微納兩家公司預計最大淨利潤增幅超過１００％。
　　在預虧的企業中，鉑力特指出，公司預計今年上半年可實現營業收入為１﹒０８億元，同比
增長４０﹒１４％；淨利虧損２５５﹒８萬元，較去年同期的虧損３７﹒９９萬元有所增加。航
天宏圖則預計上半年淨利潤虧損２２５５﹒４５萬元至２７６０﹒４５萬元，與去年同期
５１６０﹒２萬元虧損額相比，虧損減少。

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