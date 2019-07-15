【呵護民企】發改委頒優化營商環境條例，民企小微企迎政策紅利

《經濟通通訊社１５日專訊》發改委昨日公布，已會同有關部門研究起草並發布《優化營商

環境條例（徵求意見稿）》，提出國家將引導金融機構加大對民營企業、小微企業的支持力度，

提供針對性金融產品和服務。支持符合條件的民企擴大直接融資規模，完善股票發行和再融資制

度，支持民企發行債券，鼓勵金融機構加大民企債券投資力度。

《條例》指出，金融機構對同等申請條件下各類所有制市場主體的貸款利率和貸款條件應保

持一致，不得對不同所有制市場主體設置貸款審批歧視性規定。

同時，國家鼓勵各地區、各部門探索創新優化營商環境的改革舉措。有關單位和個人在推進

優化營商環境改革過程中，工作出現偏差失誤、未實現預期目標，但未違反法律法規的強制性規

定、符合國家確定的改革方向、決策和實施程序符合規定，且勤勉盡責、未謀取私利、未損害公

共利益的，依法免予追究責任。

《條例》明確，要保護市場主體自主開展生產經營活動的權利，除法律、法規另有規定外，

任何單位及個人不得干涉。國家還將積極促進公司治理規範化，特別加強中小股東權益保護。

《條例》又強調，各級人民政府及其有關部門不履行優化營商環境工作職責，情節嚴重的，

對負有責任的領導人員和直接責任人員依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。具體行

為包括拒絕、推諉、拖延履行法定職責，違法限制市場主體准入或者退出，違法干涉市場主體自

主開展生產經營活動、平等獲取生產要素，違法侵害市場主體財產權和其他合法權益，違約拖欠

企業帳款的；禁止、限制不同所有制或者不同地區市場主體到本地從事生產經營活動、參與招標

投標和政府採購，禁止、限制外地商品、服務進入本地市場，濫用行政權力排除、限制競爭的；

向市場主體強制或者變相收取不合理費用等。

