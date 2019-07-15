《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海市商務委公布，上半年上海引進外資
規模保持增長，其中新設外資項目３２４７個，同比增長４９﹒２％；合同外資２２８﹒６３億
美元，同比增長６﹒３％；實到外資９７﹒５４億美元，同比增長１３﹒９％。
截至６月底，上海自貿試驗區５４項擴大開放措施累計推動落地企業數達２９９８個。
15/07/2019 09:14
【駐滬專電】上海上半年實到外資增逾一成
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海市商務委公布，上半年上海引進外資
規模保持增長，其中新設外資項目３２４７個，同比增長４９﹒２％；合同外資２２８﹒６３億
美元，同比增長６﹒３％；實到外資９７﹒５４億美元，同比增長１３﹒９％。
截至６月底，上海自貿試驗區５４項擴大開放措施累計推動落地企業數達２９９８個。
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