【移交逃犯】傳林鄭月娥數度請辭被拒，外交部：沒聽說過

《經濟通通訊社１５日專訊》英國《金融時報》昨日（１４日）引述兩名知情者報道，林鄭

月娥曾數度提出請辭，惟遭北京拒絕。中國外交部發言人耿爽今日回應指，未聽到有關情況，強

調北京堅定支持特區政府及林鄭月娥依法施政。

外交部駐港特派員公署早前發聲明，批評個別西方媒體捕風捉影，散佈不實消息，公署就此

提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對。（ｃａ）（ｚｚ）

