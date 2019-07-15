《經濟通通訊社１５日專訊》英國《金融時報》昨日（１４日）引述兩名知情者報道，林鄭
月娥曾數度提出請辭，惟遭北京拒絕。中國外交部發言人耿爽今日回應指，未聽到有關情況，強
調北京堅定支持特區政府及林鄭月娥依法施政。
外交部駐港特派員公署早前發聲明，批評個別西方媒體捕風捉影，散佈不實消息，公署就此
提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對。（ｃａ）（ｚｚ）
15/07/2019 17:33
【移交逃犯】傳林鄭月娥數度請辭被拒，外交部：沒聽說過
《經濟通通訊社１５日專訊》英國《金融時報》昨日（１４日）引述兩名知情者報道，林鄭
月娥曾數度提出請辭，惟遭北京拒絕。中國外交部發言人耿爽今日回應指，未聽到有關情況，強
調北京堅定支持特區政府及林鄭月娥依法施政。
外交部駐港特派員公署早前發聲明，批評個別西方媒體捕風捉影，散佈不實消息，公署就此
提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對。（ｃａ）（ｚｚ）
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