【數據解讀】聯訊證券：６月社融超預期，融資需求不弱結構存問題

《經濟通通訊社１５日專訊》聯訊證券李奇霖鍾林楠分析指，６月社融２﹒２６萬億元（人

民幣．下同）遠超市場預期，貸款和專項債主要的支撐力量；貸款總量１﹒６６萬億，高於近三

年的均值，僅看總量，實體的融資需求不弱，但結構仍是問題。貸款總額主要靠風險偏低的居民

部門貸款與企業部門短期貸款支撐，企業中長期貸款總額與佔比都顯著低於季節性，表明銀行體

系的風險偏好依然偏低，實體經濟的內生增長動能依然偏弱。

表外三項總額同比雖大幅改善，但絕對增量環比５月下滑，其中委托貸款與未貼現銀行承兌

票據繼續大幅負增長，信托貸款雖然從增量看再次小幅轉正，但從趨勢上看，其修復的過程可能

已經結束。隨著房地產信托業務與表內貸款的收緊，地產端的信用派生力量將被抑制，信貸與社

融的走勢將取決於逆周期政策的力度。同時由於中小銀行的縮表壓力＋非銀機構的負債融資壓力

加大，中低評級企業主體的融資壓力也在加大，未來有可能會出現信用分層的現象。

另外，申萬宏源債券首席分析師孟祥娟指出，從６月金融數據結構來看，主要靠專項債對社

融形成支撐，其它包括信貸、債券和非標都表現一般，數據結構整體還是不佳。市場需要關注非

標及債券融資的邊際變化，及社融增速的走勢，一旦社融增速掉頭向下，那麼債券收益率下行空

間應該會被打開。貨幣政策方面來看，若未來美聯儲降息落定，央行調整公開市場利率的概率也

在加大。（ｃａ）

