《經濟通通訊社１５日專訊》廣州市與華為公司１４日簽訂５Ｇ戰略合作框架協議，成立了
廣州５Ｇ創新產業聯盟和廣州市智慧燈桿聯盟，該市各相關區政府（管委會）、中國電信、中國
移動、中國聯通還分別與多家單位簽署了２３項５Ｇ應用合作項目。
據了解，截至今年６月底，廣東省已建成８９４９座５Ｇ基站。據悉，廣東接下來將加快
５Ｇ網路規模化部署，將５Ｇ基站建設納入城鄉總體規劃，推進智慧燈桿建設，制定５Ｇ全產業
鏈圖譜，分類培育一批細分領域骨幹企業，發展突破５Ｇ核心前沿技術，打造世界級５Ｇ產業集
聚區。（ｃａ）
15/07/2019 11:06
【華為動向】廣州夥華為成立智慧燈桿聯盟，已建近九千個５Ｇ基站
《經濟通通訊社１５日專訊》廣州市與華為公司１４日簽訂５Ｇ戰略合作框架協議，成立了
廣州５Ｇ創新產業聯盟和廣州市智慧燈桿聯盟，該市各相關區政府（管委會）、中國電信、中國
移動、中國聯通還分別與多家單位簽署了２３項５Ｇ應用合作項目。
據了解，截至今年６月底，廣東省已建成８９４９座５Ｇ基站。據悉，廣東接下來將加快
５Ｇ網路規模化部署，將５Ｇ基站建設納入城鄉總體規劃，推進智慧燈桿建設，制定５Ｇ全產業
鏈圖譜，分類培育一批細分領域骨幹企業，發展突破５Ｇ核心前沿技術，打造世界級５Ｇ產業集
聚區。（ｃａ）
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