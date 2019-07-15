  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2019 11:06

【華為動向】廣州夥華為成立智慧燈桿聯盟，已建近九千個５Ｇ基站

　　《經濟通通訊社１５日專訊》廣州市與華為公司１４日簽訂５Ｇ戰略合作框架協議，成立了
廣州５Ｇ創新產業聯盟和廣州市智慧燈桿聯盟，該市各相關區政府（管委會）、中國電信、中國
移動、中國聯通還分別與多家單位簽署了２３項５Ｇ應用合作項目。
　　據了解，截至今年６月底，廣東省已建成８９４９座５Ｇ基站。據悉，廣東接下來將加快
５Ｇ網路規模化部署，將５Ｇ基站建設納入城鄉總體規劃，推進智慧燈桿建設，制定５Ｇ全產業
鏈圖譜，分類培育一批細分領域骨幹企業，發展突破５Ｇ核心前沿技術，打造世界級５Ｇ產業集
聚區。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態15/07/2019
曼哈頓大停電5小時 7萬戶受影響
生財有道12/07/2019
【嚟緊炒D乜】達利食品股價落後博反彈 盈利能力強受益物價上升
生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
生財有道12/07/2019
投資大阪價值窪地！ 365天無休經營民宿獨立屋 包牌照、包租 進軍民宿生意
國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金