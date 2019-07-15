《洞析樓市－魏東》女性正成為購房市場的中堅力量

《洞析樓市》貝殼網通過對１２個城市超過六萬購房者的統計顯示，２０１８年，近４７％

的購房者為女性，這個數字比２０１４年的３０％高出了１７個百分點。女性正成為購房市場的

中堅力量，這其中，已婚女性愈來愈多的成為家庭購房的決策者，而另一個不容忽視的，是愈來

愈多的單身女性購房者的出現。

在中國出台的新婚姻法中規定，一旦夫妻雙方離婚，房產由房產證上的名字決定歸屬，而並

非夫妻共同財產。中國的傳統習俗是，小夫妻在結婚時通常由男方提供房產，而由女方提供家電

和裝修，這讓許多女性在新婚姻法頒布之後產生了較強的不安全感，也催生了不少女方婚前要求

在房產證上加名字導致分手的故事。這讓許多獨立的未婚女性萌生了獨自買房的想法，擁有一套

自己的住房可以帶給女性極大的安全感和歸屬感，也讓他們在步入婚姻時可以表現得更為自信。

而女性獨自購買房產數量的不斷增加，其背後則是女性工作的高參與度及女性在社會和職場地位

的不斷提升，２０１７年美國統計局發布的報告顯示，中國女性的勞動參與率高達７０％，居全

球首位，中國的鄰國印度的女性勞動參與率則僅為２８％。雖然目前女性的平均收入同男性尚有

差距，但這種差距正在逐漸縮短，同時，女性正愈來愈多的進入到以往以男性為主的行業，女性

進入金融、互聯網等高收入行業讓她們有足夠的經濟能力為自己購買房產，而這些房產不但為她

們提供了舒適的居所，同時也成為了優質的投資渠道，在早幾年購買了房產之後，大多數女性購

房者都享受到了資產的大幅升值。



經濟的獨立和擁有自己的房產或多或少的改變了女性對待婚姻的態度。以往在社會生活中，

處於弱勢地位的女性往往需要依靠婚姻改善自己的經濟狀況，同時也需要經濟基礎相對較好的男

性來為婚姻提供住所，這讓女性在面臨婚姻時不得不在某些方面選擇妥協。而當女性的經濟變得

更為獨立時，他們對婚姻的態度往往會發生改變，比如說更強調高質量的婚姻而非婚姻本身，以

及能夠尋找到靈魂伴侶，當男方令他們感到失望之時，他們也可以選擇離開一段感情，而不是委

曲求全。

對於已婚女性而言，由於女性在家庭中的重要作用，她們往往在同家庭生活息息相關的事件

中以決策者的形象出現，這在買房這件事上表現得尤為突出。對於已婚的女性而言，房子的區位

，交通和是否是好的學區是他們重點關注的因素；而對於那些未婚女性而言，房子的裝修，舒適

度，小區的景觀以及安全性則是他們重點考察的因素。女性購房者的不斷增加也讓開發商在房屋

的設計建造方面不斷做出改變，比如說更具品位的裝修，更多的儲物空間，開發商甚至會犧牲其

他區域的面積來增加步入式衣帽間以吸引女性購房群體。

毋庸置疑的是，女性在社會和經濟生活中的地位仍將會不斷的提高，因此可以預計，未來女

性購房者的比例仍有上升的空間，在中國消費升級的大環境下，購房者對於房產的居住需求轉弱

，而對房產的品質和管理的要求在不斷升高，如何更好的滿足女性購房者的需求是開發商未來需

要花更多時間考慮的問題。《戴德梁行北中國區研究部主管 魏東》

