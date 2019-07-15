【台灣選戰】報道指韓國瑜勝出國民黨初選，將獲黨內提名參選總統

《經濟通通訊社１５日專訊》國民黨２０２０選舉初選民調將於今早稍後時間公布，但據多

家台媒率先報道，高雄市長韓國瑜擊敗郭台銘等候選人，勝出今次初選，其中《聯合新聞網》更

指出，韓國瑜是以壓倒性支持度勝出。

根據程序，韓國瑜將在７月１７日提報中常會、７月２８日全代會通過後，確認代表國民黨

參加２０２０台灣總統選舉。

選前被指是大熱門之一的郭台銘則通過永齡基金會執行長劉宥彤對外表示，目前初選剛結束

，需要沉澱思考，今天民調公布後會發先發聲明，擇期再向媒體及大眾報告。（ｅｙ）

