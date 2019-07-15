《經濟通通訊社１５日專訊》華為旗下子品牌榮耀今日召開新品溝通會，會上發布首款智慧
電視產品「榮耀智慧屏」，新產品將於８月上旬正式發布。榮耀總裁趙明會上表示，智慧屏不是
電視，是電視的未來。
據內媒整理信息指，榮耀目前已經註冊了多個相關商標，包括「榮耀智慧大屏」、「榮耀智
屏」、「榮耀智慧屏」、「榮耀Ｖｉｓｉｏｎ」。
此前有消息指，榮耀電視機尺寸為５５英寸，屏幕供應商為京東方（深：０００７２５）。
（ｅｙ）
15/07/2019 16:04
【華為動向】榮耀８月初推出首款智能電視產品「榮耀智慧屏」
《經濟通通訊社１５日專訊》華為旗下子品牌榮耀今日召開新品溝通會，會上發布首款智慧
電視產品「榮耀智慧屏」，新產品將於８月上旬正式發布。榮耀總裁趙明會上表示，智慧屏不是
電視，是電視的未來。
據內媒整理信息指，榮耀目前已經註冊了多個相關商標，包括「榮耀智慧大屏」、「榮耀智
屏」、「榮耀智慧屏」、「榮耀Ｖｉｓｉｏｎ」。
此前有消息指，榮耀電視機尺寸為５５英寸，屏幕供應商為京東方（深：０００７２５）。
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