【華為動向】榮耀８月初推出首款智能電視產品「榮耀智慧屏」

《經濟通通訊社１５日專訊》華為旗下子品牌榮耀今日召開新品溝通會，會上發布首款智慧

電視產品「榮耀智慧屏」，新產品將於８月上旬正式發布。榮耀總裁趙明會上表示，智慧屏不是

電視，是電視的未來。

據內媒整理信息指，榮耀目前已經註冊了多個相關商標，包括「榮耀智慧大屏」、「榮耀智

屏」、「榮耀智慧屏」、「榮耀Ｖｉｓｉｏｎ」。

此前有消息指，榮耀電視機尺寸為５５英寸，屏幕供應商為京東方（深：０００７２５）。

（ｅｙ）

