《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，６月工業增加值增
６﹒３％，優預期於市場預期的５﹒２％。上半年工業增加值增６％。
15/07/2019 10:00
【聚焦數據】統計局：６月工業增加值增６﹒３％，優預期
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，６月工業增加值增
６﹒３％，優預期於市場預期的５﹒２％。上半年工業增加值增６％。
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