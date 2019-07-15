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15/07/2019 11:09

【聚焦數據】內地上半年工業原煤、原油、天然氣和電力生產加快

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，６月份，規模以上工業原煤、天然氣、電力
生產均加快增長，原油生產穩定。

＊原煤生產增長明顯加快，煤炭進口平穩＊
　　　
　　６月份，原煤產量３﹒３億噸，同比增長１０﹒４％，增速比上月加快６﹒９個百分點；日
均產量１１１１萬噸，比上月增加１０３萬噸。上半年，原煤產量１７﹒６億噸，同比增長
２﹒６％，比一季度加快２﹒２個百分點。
　　６月份，進口煤炭２７１０萬噸，同比增長６﹒４％；上半年進口煤炭１﹒５４億噸，同比
增長５﹒８％，一季度為下降１﹒８％。
　　煤炭價格小幅下跌。６月２８日，秦皇島５５００大卡煤炭綜合交易價格為每噸５８０元（
人民幣．下同），５０００大卡為每噸５１３元，４５００大卡為每噸４５７元，比５月３１日
分別下跌８元、２元和２元。

＊原油生產增長平穩，進口繼續擴大＊

　　６月份，生產原油１６１０萬噸，同比增長１﹒０％，增速與上月持平；日均產量５３﹒７
萬噸，比上月增加１﹒３萬噸。上半年，生產原油９５３９萬噸，同比增長０﹒８％，增速比一
季度加快０﹒２個百分點。
　　６月份，進口原油３９５８萬噸，同比增長１５﹒２％；上半年，進口原油２﹒４５億噸，
同比增長８﹒８％，增速比一季度加快０﹒６個百分點。
　　６月份，加工原油５３７０萬噸，同比增長７﹒７％，增速比上月加快４﹒９個百分點；日
均加工１７９﹒０萬噸，比上月增加１１﹒６萬噸。上半年，加工原油３１６９７萬噸，同比增
長５﹒８％。

＊天然氣生產增長略有加快，進口持續增加＊

　　６月份，生產天然氣１３９億立方米，同比增長１３﹒１％，增速比上月加快０﹒２個百分
點；日均產量４﹒６億立方米，比上月減少０﹒１億立方米。上半年，生產天然氣８６４億立方
米，同比增長１０﹒３％，增速比一季度加快０﹒９個百分點。
　　６月份，進口天然氣７５２萬噸，同比增長３﹒０％；上半年，進口天然氣４６９２萬噸，
同比增長１１﹒６％，增速比一季度回落６﹒２個百分點。（ｃａ）

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