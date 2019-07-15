《融天納地－溫天納》再審視下半年投資部署

《融天納地》受貿易及地緣政治因素影響，全球經濟持續波動，在目前略有政治色彩的股市

中，要在投資市場取勝，難度存在。近月大型新股陸續取消香港上市計劃，反映出後市承接力有

限，參考報告，截至今年上半年，香港打工仔強積金市場錄得７﹒５９％的整體回報。以今年３

月底強積金資產淨值為８，９３３億元、僱員及自僱人士登記人數為２８４﹒１萬粗略計算，即

上半年每名市民帳面平均賺近２﹒４萬元。下半年如何保住強積金的價值，挑選回報較佳的組合

？



預計下半年投資市場將會持續波動，市民對於強積金組合的調動應以強現金流、防守性基金

組合為主，不宜太過進取。下半年美國將以減息政策刺激經濟，由於息率與債券價格呈反向相關

，債券基金在減息情況下值得關注。



中美貿易戰影響持續，但內地推出多項措施全方位刺激經濟，而國家政策令Ａ股市場直接受

惠，維持穩定，部分投資者將選擇Ａ股為標的的基金組合。另外，美國聯儲局若減息，或將會導

致美元轉弱，人民幣壓力相對減弱，以人民幣計價的相關基金所受的壓力將減輕。不過，目前強

積金投資在Ａ股的份額，是不可超過總額度的１０％，意味著投資者無法揀選Ａ股相關基金。



貿易及地緣政治問題為全球經濟增長帶來不明朗因素，預料各國將推出相關政策以應對下行

風險，在投資環境不確定下，對下半年市場表現普遍維持觀望看法。外界亦難從強積金中窺探投

資者部署的改變，始終強積金並非短期投資，投資者難以頻繁調整策略，非專業投資者只能在部

署上加入混合資產基金，將資產涵蓋不同類型的投資產品類別，從而進行對沖。



下半年不一定是好的投資時機，加上地緣政治因素不穩定，儘管美國將進入減息周期，投資

市場難以發揮，投資需要保持審慎態度。



內地經濟因素對股市影響巨大，目前看似並未出現突破，內地上月通脹升幅維持在２﹒７％

。數據雖然符合市場預期需要留意，因受內地食品價格大升帶動，食品價格按年升８﹒３％，帶

動ＣＰＩ升１﹒５８個百分點，其中鮮果價格大升逾４０％。另外，反映內地工業層面物價的工

業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）則轉為持平，差過市場預期，反映內地需求持續疲弱。在早前

的「習特會」上，雙方承諾不會再向對方加徵關稅，內地製造業的壓力暫不會加深，但內地下半

年國內外需求仍然疲弱，大宗商品價格持續受壓，ＰＰＩ或繼續向下。



在這些背景下，中央政府如何出招將對市場產生重大影響。無論如何，筆者認為從任何角度

出發，實體經濟的效能才是中央政策的焦點所在，股市的功能在於服務實體經濟，在任何環境下

，將會以穩為先。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

