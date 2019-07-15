  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2019 15:24

《匯市一周－徐惠芳》觀望數據對聯儲減息啟示，歐元英鎊反彈整固

　　《匯市一周》美聯儲主席鮑威爾在聯儲局聽證會上表示，關注美國經濟下行風險，密切注視
美國經濟情況，隨時調整利率水平。意味未來大部分美國重要經濟數據，都可能產生市場情緒和
美元波動。
　
　　ＣＭＥ美聯儲觀察顯示，９月減息２５個基點的機會為２７﹒９％，減息５０個基點和７５
個基點的機會分別為５５﹒９％和１６﹒２％。美聯儲主席鮑威爾證詞公布後，聯邦基金利率期
貨暗示，市場認為，美聯儲７月底減息５０個基點的機會上升至１２﹒５％，減息２５基點的機
會為８７﹒５％。
　
　　花旗預期，美聯儲將在７月減息一次，不排除減息５０個基點的可能性，年底或再次減息一
次；由於美國經濟面臨的下行風險加大。巴克萊預期，美聯儲將在７月減息２５個基點，至今年
底還將再次減息兩次均為２５個基點。美匯指數在９６﹒８０水平整固，趨勢往下，上方阻力
９７﹒４５、９７﹒９５。
　
　　觀望美國公布７月紐約聯儲製造業指數，以及美國公布６月零售銷售預期。目前，市場預期
６月零售銷售較上月增長。本周美聯儲公布褐皮書地區經濟報告，解釋目前美國經濟狀況。若顯
示美國經濟活動上升，通脹顯著改善上升，美聯儲降息預期降溫。
　
＊英倫銀行委員：若硬脫歐恐通脹失控＊
　
　　歐洲央行行長拉加德是負利率的支持者，為歐元區帶來風險。歐盟委員會預期，歐盟
２０１９年ＧＤＰ增長為２﹒３％，之前預期為２﹒１％；預計２０２０年ＧＤＰ增長１﹒４％
，之前預期為１﹒５％，料歐元區通脹２０１９和２０２０年為１﹒３％，之前預期為１﹒４％

　
　　市場開始預期，歐洲央行９月減息機會升至８０％，隨後歐洲央行發布了６月會議的紀錄文
件，措辭反映未來可能有進一步寬鬆政策的前景，但歐洲央行今年內面臨人事交接，市場對此反
應不大，觀望候任行長、現任ＩＭＦ主席拉加德進一步表態再做出判斷。歐元反彈至
１﹒１２７０，下方支持１﹒１２２０、１﹒１１７０。
　
　　英鎊上周弱勢，一度創２７個月新低，其後反彈，市場情緒聚焦於硬脫歐的預期升溫。反對
黨工黨對兩位候選人提出的任何脫歐計劃，都持反對意見，英國議會陷入困局，達成妥協的可能
性仍低。
　
　　英倫銀行委員弗利葛表示，若英國脫歐結果出現無協議脫歐，導致通脹預期失控，英央行可
能需要加息，利率很可能會跌至下限；０﹒２５％並不是利率下界，可能更低。若順利脫歐，將
意味英國經濟的投資、工資和潛在通脹將更加強勁，利率在一年內為１％，兩年後為１﹒２５％
，三年後為１﹒７５％。英鎊反彈至１﹒２５６５水平，上方阻力１﹒２６４０、１﹒２６９５
，下方支持１﹒２４５０。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態15/07/2019
曼哈頓大停電5小時 7萬戶受影響
生財有道12/07/2019
【嚟緊炒D乜】達利食品股價落後博反彈 盈利能力強受益物價上升
生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
生財有道12/07/2019
投資大阪價值窪地！ 365天無休經營民宿獨立屋 包牌照、包租 進軍民宿生意
國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金