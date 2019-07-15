《匯市一周－徐惠芳》觀望數據對聯儲減息啟示，歐元英鎊反彈整固

《匯市一周》美聯儲主席鮑威爾在聯儲局聽證會上表示，關注美國經濟下行風險，密切注視

美國經濟情況，隨時調整利率水平。意味未來大部分美國重要經濟數據，都可能產生市場情緒和

美元波動。



ＣＭＥ美聯儲觀察顯示，９月減息２５個基點的機會為２７﹒９％，減息５０個基點和７５

個基點的機會分別為５５﹒９％和１６﹒２％。美聯儲主席鮑威爾證詞公布後，聯邦基金利率期

貨暗示，市場認為，美聯儲７月底減息５０個基點的機會上升至１２﹒５％，減息２５基點的機

會為８７﹒５％。



花旗預期，美聯儲將在７月減息一次，不排除減息５０個基點的可能性，年底或再次減息一

次；由於美國經濟面臨的下行風險加大。巴克萊預期，美聯儲將在７月減息２５個基點，至今年

底還將再次減息兩次均為２５個基點。美匯指數在９６﹒８０水平整固，趨勢往下，上方阻力

９７﹒４５、９７﹒９５。



觀望美國公布７月紐約聯儲製造業指數，以及美國公布６月零售銷售預期。目前，市場預期

６月零售銷售較上月增長。本周美聯儲公布褐皮書地區經濟報告，解釋目前美國經濟狀況。若顯

示美國經濟活動上升，通脹顯著改善上升，美聯儲降息預期降溫。



＊英倫銀行委員：若硬脫歐恐通脹失控＊



歐洲央行行長拉加德是負利率的支持者，為歐元區帶來風險。歐盟委員會預期，歐盟

２０１９年ＧＤＰ增長為２﹒３％，之前預期為２﹒１％；預計２０２０年ＧＤＰ增長１﹒４％

，之前預期為１﹒５％，料歐元區通脹２０１９和２０２０年為１﹒３％，之前預期為１﹒４％

。



市場開始預期，歐洲央行９月減息機會升至８０％，隨後歐洲央行發布了６月會議的紀錄文

件，措辭反映未來可能有進一步寬鬆政策的前景，但歐洲央行今年內面臨人事交接，市場對此反

應不大，觀望候任行長、現任ＩＭＦ主席拉加德進一步表態再做出判斷。歐元反彈至

１﹒１２７０，下方支持１﹒１２２０、１﹒１１７０。



英鎊上周弱勢，一度創２７個月新低，其後反彈，市場情緒聚焦於硬脫歐的預期升溫。反對

黨工黨對兩位候選人提出的任何脫歐計劃，都持反對意見，英國議會陷入困局，達成妥協的可能

性仍低。



英倫銀行委員弗利葛表示，若英國脫歐結果出現無協議脫歐，導致通脹預期失控，英央行可

能需要加息，利率很可能會跌至下限；０﹒２５％並不是利率下界，可能更低。若順利脫歐，將

意味英國經濟的投資、工資和潛在通脹將更加強勁，利率在一年內為１％，兩年後為１﹒２５％

，三年後為１﹒７５％。英鎊反彈至１﹒２５６５水平，上方阻力１﹒２６４０、１﹒２６９５

，下方支持１﹒２４５０。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

