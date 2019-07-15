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即市新聞

15/07/2019 11:34

《金石為開－黃威》美元回落債息反彈，黃金多空拉鋸

　　《金石為開》美聯儲主席鮑威爾在國會的證詞是上周焦點，此外美聯儲還有多名官員發聲。
由於釋放出的信息複雜，市場走勢一波三折。周內美元出現連續下挫，債券收益率則延續反彈，
導致黃金走勢亦頗為反覆。全周金價震盪上行，累計升１﹒２％。
　
　　鮑威爾上周三（１０日）晚間在國會作證時表示，美聯儲６月會議以來的不確定性繼續對經
濟前景構成壓力。第二季度經濟增速或將溫和，對貿易政策和全球經濟疲軟的擔憂繼續打壓美國
經濟前景。美聯儲準備採取適當行動來維持經濟擴張。周四淩晨（１１日）公布的６月會議紀要
也證實，多數官員相信近期降息是有必要的。鮑威爾第二次的證詞又表示，所謂能保持經濟平穩
運行的中性匯率低於過去的預期，並指出通貨膨脹與就業的關聯性減弱。這意味著美聯儲可能放
鬆對通脹的管制，市場預期長期資金成本上升，因此１０年期美債收益率進一步回升。
　
　　整體而言，市場對ＦＯＭＣ降息的預期再度得到強化，目前ＦｅｄＷａｔｃｈ顯示投資者對
年內降息概率的判斷已經回到上周五非農公布之前的水平。這導致美元掉頭回落，回吐了此前一
周的近半升幅，對黃金走勢產生提振。然而１０年期美債收益率在反彈收復２％後繼續走高，已
接近６月中旬的高點，又壓制了金價的上行。
　
　　綜合早前的紀要和官員言論，美聯儲確實大概率會在７月行動。但美聯儲的態度和市場預期
相比仍有差距，內部分歧明顯，因此降息５０個基點的機會不大。這一利好基本上已經被市場計
價，加上債息回升、美股繼續向好，目前黃金缺乏進一步上行的動力。
　
　　金價於保歷加通道中軌獲得支撐反彈，避免了短線局勢惡化。小時圖可以明顯看出金價處於
寬幅震盪的格局，多空雙方勢均力敵。不過在此期間金價走勢急漲慢跌，則表明升勢持續性不足
，投資者多選擇於高位獲利離場。周線來看，超買狀況並未得到明顯緩解，回調壓力依舊。因此
建議投資者不宜追高，在金價突破之前維持區間操作。
　
　　本周重要數據不多，主要關注美國６月零售銷售月率。另外美股進入業績期，需留意風險情
緒變化對黃金的影響。《六福金融分析師　黃威》

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