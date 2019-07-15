《經濟通通訊社１５日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）發盈警，預期
截至６月３０日止中期純利約１４﹒５億元人民幣，比去年同期跌６７﹒３％，每股盈利約
０﹒１５４元人民幣。
該集團指，純利下降主因鋼材價格較去年同期下降、燃料價格快速上漲導致生產成本上升。
（ｗｈ）
15/07/2019 07:53
【企業盈警】鞍鋼股份（００３４７）料中期純利同比跌６７％
《經濟通通訊社１５日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）發盈警，預期
截至６月３０日止中期純利約１４﹒５億元人民幣，比去年同期跌６７﹒３％，每股盈利約
０﹒１５４元人民幣。
該集團指，純利下降主因鋼材價格較去年同期下降、燃料價格快速上漲導致生產成本上升。
（ｗｈ）
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