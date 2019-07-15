中國賽特（１５３）溢價逾５２％發行２億新股，淨籌７６００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》中國賽特（００１５３）連續兩日高溢價「抽水」，上周五

（１２日）指以每股０﹒３８元配售２億股新股予獨立第三者文甲國際，每股作購價較上周五收

市價每股０﹒２４９元溢價約５２﹒６１％，而該批新股佔擴大後股本約６﹒６２％。該集團指

集資所得７６００萬元用於還債。

該集團於上周四（１１日）公布以相同作價配售２﹒３億股新股集資８７４０萬元，即兩次

發新股共籌約１﹒６３億元。（ｗｈ）

