《日入而息》內地次季ＧＤＰ符預期，陳茂波指未見明顯資金外流

《今天重點》﹡林鄭稱已回應訴求，知未能完全滿足但非自己個人問題；林鄭稱襲警示威者

為「暴徒」，稱將追究到底；傳林鄭月娥數度請辭被拒，外交部指沒聽說過

﹡陳茂波料香港第二季經濟增長緩和，未見明顯資金外流；陳茂波望各界將心

比己：市民不接受以暴力表達訴求

﹡隔夜息創兩個月低，一個月跌穿２厘三個月亦結束倒掛；華僑銀行：港元拆

息已見頂，惟料大幅下行空間有限；港元連跌七日，料創去年３月以來最長

跌勢

﹡金管局指不需擔心港匯及拆息波動，銀行體系穩健

﹡內地第二季ＧＤＰ增６﹒２％符預期，上半年增６﹒３％；統計局表示６月

工業增加值增６﹒３％，優預期；６月全國城鎮調查失業率略升至

５﹒１％；６月社會消費品零售總額增９﹒８％，優預期；二季度全國工業

產能利用率降至７６﹒４％；上半年全國固定資產投資增５﹒８％，優預

期；上半年房地產投資增１０﹒９％，增速回落；首５月規模以上工業企業

利潤同比降２﹒３％；上半年６﹒３％增長為實現全年目標奠定基礎；消費

支出增長對經濟增長貢獻率為６０％；消費價格延續溫和上漲態勢，消費升

級繼續；國內外形勢仍複雜嚴峻，經濟面臨新下行壓力；６月一二三線新樓

及二手價格同比漲幅均回落



《即日市況》﹡多項中國經濟數據符預期，港股收升８３點報２８５５４，破十天線



《深滬股市》﹡ＧＤＰ符預期，滬指收升０﹒４，惟權重跌外資續流出



《美元匯價》﹡美匯短線以區間上落為主，歐元可候低吸納；歐元最新報１﹒１２７６╱

８０，日圓最新報１０７﹒９１╱９４



《公司業績》﹡寶力科技（００１６４）年度虧損擴大至１３億元，不派息



《公司資訊》﹡Ｐｌａｔｔ Ｎｅｒａ（０１９４９）公開超購近１３倍，下限定價

﹡中梁控股（０２７７２）公開超購僅１％，中間偏下定價５﹒５５元

﹡中匯（００３８２）公開超購１﹒４２倍，中間定價

﹡金茂源環保（０６８０５）公開超購０﹒９６倍，中籤率九成

﹡恆發光學（０１１３４）公開超購近２９倍，下限定價１元

﹡康特隆（０１９１２）公開超購約３９倍，近中間定價０﹒６５元

﹡ＺＩＯＮＣＯＭ（０８２８７）今早起停牌，待刊發內幕消息

﹡騰訊港交所虛擬銀行合營貽豐易名為富融銀行

﹡中國環保能源（００９８６）正就可能收購進行磋商，下午復牌

﹡分析指百威亞太（０１８７６）擱置上市或影響集團還債時間，不排除日後

再提上市；百威亞太突腰斬上市，星展強調本港市場仍有吸引力

﹡北方礦業（００４３３）欠債１﹒７億元接獲清盤呈請，下周三高院聆訊

﹡本間高爾夫（０６８５８）未來兩年服飾業務在內地收益佔比將超越球桿業

務

﹡何猷亨成首名二房以外第二代進入澳博（００８８０）子公司董事會

﹡英恆科技（０１７６０）控股股東向高級管理層成員出售２０００萬股

﹡貿易通（００５３６）冀貨運文件處理電子化

﹡新華教育（０２７７９）逾９億元人民幣收購教育公司，獲兩校辦學權

﹡萬咖壹聯（０１７６２）控股股東上日增持１２０萬股

﹡萬德金融（０８１６３）折讓逾１１％配股，淨籌６２６萬元

﹡農林低碳（０１０６９）收購石油及燃油公司最後階段磋商

﹡廖創興企業（００１９４）非執董廖烈忠逝世

﹡林錦榮正式擢升為聯合集團（００３７３）及聯合地產（０００５６）財務

總監

﹡路勁（０１０９８）合資企業競得上海嘉定區一幅住宅地之土地使用權

﹡港交所譴責中國再生醫學（０８１５８）及其１２名現任及前董事



《國企紅籌》﹡幸福控股（００２６０）出售四川壓縮天然氣加氣站，料獲收益４９１萬

﹡中國人壽（０２６２８）上半年保費收入按年升５％至３７８２億元人民幣

﹡新華保險（０１３３６）首６月保費收入按年升９％

﹡南航（０１０５５）６月旅客周轉量升１１％

﹡中國中冶（０１６１８）上半年新簽合同額按年升２０％

﹡中信國際電訊（０１８８３）陳天衛辭任財務總裁，李炳智接任

﹡中煤能源（０１８９８）６月商品煤銷量按年升１９％，產量升３７％



《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）擬贖回２０２０年到期優先票據

﹡茂業國際（００８４８）兩附屬悉售女裝公司股權予滬Ａ公司商業城

﹡丘鈦科技（０１４７８）由台灣丘鈦增資聯營，涉近６億新台幣

﹡裕興科技（０８００５）折讓逾１４％配股，淨籌８０８０萬元

﹡綠葉製藥（０２１８６）旗下利斯的明單日透皮貼劑獲德國上市批准

﹡華南城（０１６６８）首財季合約銷售按年升１５﹒８％



《中國要聞》﹡內地上半年工業原煤、原油、天然氣和電力生產加快

﹡第二季ＧＤＰ增６﹒２％符預期，上半年增６﹒３％

﹡統計局表示６月工業增加值增６﹒３％，優預期；６月全國城鎮調查失業率

略升至５﹒１％；６月社會消費品零售總額增９﹒８％，優預期；二季度全

國工業產能利用率降至７６﹒４％；上半年全國固定資產投資增５﹒８％，

優預期；上半年房地產投資增１０﹒９％，增速回落；首５月規模以上工業

企業利潤同比降２﹒３％；上半年６﹒３％增長為實現全年目標奠定基礎；

消費支出增長對經濟增長貢獻率為６０％；消費價格延續溫和上漲態勢，消

費升級繼續；國內外形勢仍複雜嚴峻，經濟面臨新下行壓力；６月一二三線

新樓及二手價格同比漲幅均回落

﹡上半年全國商品房銷售額增５﹒６％，增速回落

﹡上半年居民可支配收入增長８﹒８％，跑贏ＧＤＰ

﹡銀保監表示地方ＡＭＣ不得幫企業虛假出表掩蓋不良資產

﹡１２名台灣股票分析師在上海被捕

﹡上海「互聯網＋護理服務」試點方案落地；上海上半年實到外資增逾一成；

上海兩大國資平台深耕長三角

﹡滬自貿區外匯管理改革再升級，支持外企境內股權投資

﹡中原證券產品爆煲，融資方虛構應收款實控人被捕

﹡豐山集團被迫停產３個月，成史上最快被ＳＴ股份

﹡「藥中茅台」東阿阿膠業績翻車，半年盈利大跌７５％

﹡中原地產表示樓市小陽春結束，料下半年房價下調城市增

﹡住建部官員表示預計全年商品房銷售面積低於去年

﹡路透測算表示６月７０城房價指數同比漲幅創５個月低

﹡內地英文學習ＡＰＰ轉載外國新聞，被網信辦責令整改

﹡明起海南８個非開放海域將臨時對境外遊艇開放

﹡習近平赴內蒙古考察調研，了解民族團結融合等情況

﹡報告指上半年中國股權投資總金額按年大幅下降

﹡發改委頒優化營商環境條例，民企小微企迎政策紅利

﹡華為高級副總裁張建崗：合作才是雙贏的解決方案；榮耀８月初推出首款智

能電視產品「榮耀智慧屏」；廣州夥華為成立智慧燈桿聯盟，已建近

９０００個５Ｇ基站

﹡人行今開展２千億ＭＬＦ，第三次對農村商業銀行降準；人行科技司李偉稱

金融科技發展規劃將於近期出台；人行潘功勝稱撬動金融機構擴大深度貧困

地區貸款投放

﹡一汽及東風旗下網約車服務將接入滴滴出行平台

﹡銀聯與９銀行聯合推跨境返現卡產品

﹡新城控股董事長表示維持全年２７００億元銷售目標不變

﹡外交部表示中國政府和企業不會同參與售台武器美企合作

﹡中城建表示因控股股權糾紛等，一債券構成實質性違約



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１０８７６﹒４３點

﹡韓國瑜得票近４５％力壓郭台銘，勝出國民黨初選；報道指韓國瑜勝出國民

黨初選，將獲黨內提名參選總統



《其他消息》﹡政府加快處理棕地發展，新田落馬洲可行性研究快招標；次季補地價收入按

季大減近六成至３３﹒８億元

﹡通訊辦表示２６吉赫及２８吉赫頻帶共用頻譜開始接受申請

﹡陳茂波稱港拓基建融資、綠色金融及金融科技３範疇，走對方向；陳茂波料

香港第二季經濟增長緩和，未見明顯資金外流

﹡黃偉綸稱絕不會輕易放棄明日大嶼項目

﹡民調顯示特首評分僅３３﹒４分；鄭若驊民望繼續墊底

﹡第一太平戴維斯預測次季香港超級豪宅市場表現低迷

﹡深股通額度全日用８﹒１億元；滬股通額度全日流走１９﹒４億，陸股通淨

賣出逾１４億

﹡ＴＮＧ江慶恩冀利用銀行開放ＡＰＩ，對接銀行與金融科技企業

﹡許國標因非法賣空遭證監會暫時吊銷牌照

﹡寶新證券遭證監會譴責及罰款１２０萬，暫吊銷負責人員牌照

﹡李氏證券因內部監控缺失遭證監會譴責及罰款５２萬元

﹡恆指公司推出恆生Ａ股創業指數，追蹤深交所創業板市值最大５０股



《移交逃犯》﹡特首辦澄清：林鄭月娥從沒請辭

﹡林鄭稱已回應訴求，知未能完全滿足但非自己個人問題；林鄭稱襲警示威者

為「暴徒」，稱將追究到底

﹡尹兆堅質疑警方要清場卻封閉地面道路是否圖製造衝突

﹡民主派譴責警方破壞社會安寧，望林鄭月娥正視民憤

﹡任志剛稱全力支持盡職警察，暴力行為蠶食香港根基

﹡李家超稱任何正義化暴力是危險的，警隊有責維護治安

﹡沙田反修例警民衝突有２８人受傷，警拘逾４０人

﹡建制派強烈譴責近日暴力行為，呼籲市民不要包容暴力

﹡張炳良指警隊成磨心，促政治領袖以政治方式處理問題

﹡陳茂波望各界將心比己：市民不接受以暴力表達訴求

﹡絕食人士將步行到禮賓府，要求林鄭月娥與市民對話

﹡盧偉聰稱沙田衝突令人髮指，予以最強烈譴責

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