《日出而作》美股再破頂，花旗第二季業績勝預期，金價創兩周高

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２７３５９．１６ 升 ２７．１３點╱０．１０％

標普５００ ３０１４．３０ 升 ０．５３點╱０．０２％

納斯達克 ８２５８．１９ 升 １４．０４點╱０．１７％

倫敦富時１００ ７５３１．７２ 升 ２５．７５點╱０．３４％

法蘭克福ＤＡＸ １２３８７．３４ 升 ６４．０２點╱０．５２％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５７８．２１ 升 ５．３５點╱０．１０％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７．９０，歐元兌美元１．１２６４



《最新資訊》﹡人民日報與中國聯通合作建設５Ｇ新媒體平台

﹡花旗第二季盈利及收入勝預期，惟淨息差收窄

﹡美伊談判有轉機，伊外長獲美發簽證

﹡新民黨晤林鄭，批新聞統籌與社會脫節

﹡東亞（０００２３）下調１年長息至２﹒０５厘

﹡銀行股走軟納指創收市新高，美長債息微跌

﹡美元微升，對聯儲局加息預期壓制漲幅

﹡黃家和社會事件影響消費意欲，料下半年減１５％

﹡新地置地元朗石湖圍項目補價２１億，建低密度洋房

﹡謝偉銓倡４招補土地供應，鄉村工廈改建加快土地共享

﹡ＢＣＴ銀聯冀積金局年內擴可投資資產類別

﹡傳加國推遲至十月大選後決定是否讓華為參與５Ｇ建設

﹡中國經濟２７年最差，特朗普﹕中國因而希望達成協議

﹡努欽料本周將與中國官員再次通電話磋商貿易問題

﹡納瓦羅特朗普將簽行政令提高政府採購美製鋼鐵佔比

﹡駁斥「數千公司離開中國」，環時：中國扛得住耗得起

﹡協合新能源（００１８２）料上半年純利增逾４０％

﹡中民築友（００７２６）料中期轉蝕不少於８００萬元

﹡卓悅控股（００６５３）料中期轉盈為虧

﹡陽光紙業（０２００２）料中期盈利降不超過３０％

﹡ＨＫＥ（０１７２６）今早起停牌，待發內幕消息

﹡中國銀行（０３９８８）擬贖回全數近４００億人幣境外優先股

﹡東瑞製葯（０２３４８）抗過敏藥獲仿製藥質量療效一致性評價

﹡冠華（００５３９）售長沙灣寫字樓連車位，涉資６３００萬元

﹡迪信通（０６１８８）沽附屬股權予管理層，料蝕１３８７萬人幣

﹡康臣葯業（０１６８１）開發「碘帕醇注射液」獲藥品註冊批件

﹡富道（０３８４８）附屬租賃應收款，控股股東質押１０００萬股

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購１４６萬股，涉逾１億元

﹡華潤置地（０１１０９）６月總合同銷售額按年增近１％

﹡匯量科技（０１８６０）擬建議派特別股息

﹡萬里印刷（０８３８５）：深圳廠房參與罷工員工已陸續返回崗位

﹡團結香港基金倡ＥＳＧ披露標準看齊國際

﹡綠色動力環保（０１３３０）上半年度發電量同比增５０％

﹡寶寶樹（０１７６１）斥５１１０萬人幣作兩項投資



《國企紅籌》﹡中車（０１７６６）：３至７月簽訂４７５億人幣合同

﹡東航（００６７０）６月載運旅客同比增逾８％

﹡國航（００７５３）上月乘客人數同比升近３％

﹡大連港（０２８８０）料中期純利增最多６０％



《神州民企》﹡綠城（０３９００）成都川菜小鎮項目引入兩股東



《中國要聞》﹡科創板鳴鑼倒計時，公募基金全方位備戰

