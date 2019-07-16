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即市新聞

16/07/2019 07:50

《華爾街內望》銀行股走軟納指創收市新高，美長債息微跌

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國股市標普５００指數周一（１５日）基本持平，全日走勢
波動，此前花旗集團公布好壞參半的業績，為財季揭開序幕。
　　道指上漲２７點或０﹒１％，至２７３５９點；標普５００指數上漲不足一點，至３０１４
點；納指上升１４點或０﹒２％，至８２５８點。
　　花旗集團盈利好於預期，但同時凈息差下跌，引發其它銀行股走低，因投資者擔心隨著聯儲
局即將減息，整個銀行業的利潤亦會縮減。
　　花旗股價最後幾乎收復所有失地，收市僅下跌０﹒１％，但標普銀行股指數下滑１％。摩通
，高盛及富國銀行均下跌超過１％。
　　受此影響，金融股下挫０﹒５％，在標普５００指數１１大板塊中跌幅最大。不過，科技股
及醫療保健股上，支持納指連續第４日創下收市新高。
　　波音下跌１％，因有報道稱波音７３７　ＭＡＸ飛機可能會停飛至２０２０年初。
　　網絡安全公司賽門鐵克暴跌１０﹒７％，是跌幅最大的標普５００指數成份股，此前有報道
稱，該公司與博通的交易談判已經終止，博通股價上?１％。
　　較長期美債收益率微跌，因投資者關注最新零售銷售數據，將其作為衡量美國經濟勢頭的下
一個指標。
　　１０年期美債收益率報２﹒１０％，兩年及１０年期美債息差收窄１個點子至２６個點子，
但高於上周二的１５個點子。（ｍｎ）

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