《華爾街內望》銀行股走軟納指創收市新高，美長債息微跌

《經濟通通訊社１６日專訊》美國股市標普５００指數周一（１５日）基本持平，全日走勢

波動，此前花旗集團公布好壞參半的業績，為財季揭開序幕。

道指上漲２７點或０﹒１％，至２７３５９點；標普５００指數上漲不足一點，至３０１４

點；納指上升１４點或０﹒２％，至８２５８點。

花旗集團盈利好於預期，但同時凈息差下跌，引發其它銀行股走低，因投資者擔心隨著聯儲

局即將減息，整個銀行業的利潤亦會縮減。

花旗股價最後幾乎收復所有失地，收市僅下跌０﹒１％，但標普銀行股指數下滑１％。摩通

，高盛及富國銀行均下跌超過１％。

受此影響，金融股下挫０﹒５％，在標普５００指數１１大板塊中跌幅最大。不過，科技股

及醫療保健股上，支持納指連續第４日創下收市新高。

波音下跌１％，因有報道稱波音７３７ ＭＡＸ飛機可能會停飛至２０２０年初。

網絡安全公司賽門鐵克暴跌１０﹒７％，是跌幅最大的標普５００指數成份股，此前有報道

稱，該公司與博通的交易談判已經終止，博通股價上?１％。

較長期美債收益率微跌，因投資者關注最新零售銷售數據，將其作為衡量美國經濟勢頭的下

一個指標。

１０年期美債收益率報２﹒１０％，兩年及１０年期美債息差收窄１個點子至２６個點子，

但高於上周二的１５個點子。（ｍｎ）

