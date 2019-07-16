《經濟通通訊社１６日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）於２０１４年
發行３﹒９９４億股境外優先股，涉資６４﹒９９８億美元（約合３９９﹒４億人民幣），現擬
在取得中國銀保監會批准下，於今年１０月２３日全部贖回。（ａｌ）
16/07/2019 08:40
中國銀行（０３９８８）擬贖回全數近４００億人幣境外優先股
《經濟通通訊社１６日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）於２０１４年
發行３﹒９９４億股境外優先股，涉資６４﹒９９８億美元（約合３９９﹒４億人民幣），現擬
在取得中國銀保監會批准下，於今年１０月２３日全部贖回。（ａｌ）
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