《經濟通通訊社１６日專訊》美國財長努欽表示，預計本周將與中國官員再次進行電話會談
，作為恢復貿易協定談判的一部分。
努欽與美國貿易代表萊特希澤上周已經與中國貿易官員通電話，但沒有公布預期的面對面會
談細節。努欽稱，如果能取得重大進展，他稍後很有可能會前往中國。（ｍｎ）
16/07/2019 08:07
【貿易開戰】努欽料本周將與中國官員再次通電話磋商貿易問題
《經濟通通訊社１６日專訊》美國財長努欽表示，預計本周將與中國官員再次進行電話會談
，作為恢復貿易協定談判的一部分。
努欽與美國貿易代表萊特希澤上周已經與中國貿易官員通電話，但沒有公布預期的面對面會
談細節。努欽稱，如果能取得重大進展，他稍後很有可能會前往中國。（ｍｎ）
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