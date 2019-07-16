【貿易開戰】努欽料本周將與中國官員再次通電話磋商貿易問題

《經濟通通訊社１６日專訊》美國財長努欽表示，預計本周將與中國官員再次進行電話會談

，作為恢復貿易協定談判的一部分。

努欽與美國貿易代表萊特希澤上周已經與中國貿易官員通電話，但沒有公布預期的面對面會

談細節。努欽稱，如果能取得重大進展，他稍後很有可能會前往中國。（ｍｎ）

