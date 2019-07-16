《經濟通通訊社１６日專訊》中國的第二季增長放緩至６﹒２％，為至少２７年來的最低增
長。美國總統特朗普表示，這就是中國希望與美國達成協議的原因，認為中方希望自己當初沒有
推翻最初達成的協議草案。
他又警告，由於美中貿易磋商進展緩慢，美國可能會對中國施加更大壓力。
上月特朗普與中國國家主席習近平同意恢復貿易談判，不過特朗普對中國沒有兌現承諾開始
購買更多美國農產品而感到失望。
白宮經濟顧問庫德洛表示，中國應儘快就美國放寬對華為的限制及暫停任何新的關稅行動等
善意行動作出回應。（ｍｎ）
16/07/2019 08:18
【貿易開戰】中國經濟２７年最差，特朗普﹕中國因而希望達成協議
《經濟通通訊社１６日專訊》中國的第二季增長放緩至６﹒２％，為至少２７年來的最低增
長。美國總統特朗普表示，這就是中國希望與美國達成協議的原因，認為中方希望自己當初沒有
推翻最初達成的協議草案。
他又警告，由於美中貿易磋商進展緩慢，美國可能會對中國施加更大壓力。
上月特朗普與中國國家主席習近平同意恢復貿易談判，不過特朗普對中國沒有兌現承諾開始
購買更多美國農產品而感到失望。
白宮經濟顧問庫德洛表示，中國應儘快就美國放寬對華為的限制及暫停任何新的關稅行動等
善意行動作出回應。（ｍｎ）
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