【貿易開戰】納瓦羅：特朗普將簽行政令提高政府採購美製鋼鐵佔比

《經濟通通訊社１６日專訊》美國國家貿易委員會主任納瓦羅表示，總統特朗普今日將簽署

一項行政令，尋求提高聯邦政府將採購美國製鋼鐵佔比門檻，從５０％提高到９５％，進一步加

大對中國施加的壓力。

目前全球最大的鋼鐵生產國中國仍出現產能過剩問題，中國６月粗鋼日產量升至創紀錄新高

。（ｍｎ）

