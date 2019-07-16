《經濟通通訊社１６日專訊》美國國家貿易委員會主任納瓦羅表示，總統特朗普今日將簽署
一項行政令，尋求提高聯邦政府將採購美國製鋼鐵佔比門檻，從５０％提高到９５％，進一步加
大對中國施加的壓力。
目前全球最大的鋼鐵生產國中國仍出現產能過剩問題，中國６月粗鋼日產量升至創紀錄新高
。（ｍｎ）
16/07/2019 08:25
【貿易開戰】納瓦羅：特朗普將簽行政令提高政府採購美製鋼鐵佔比
《經濟通通訊社１６日專訊》美國國家貿易委員會主任納瓦羅表示，總統特朗普今日將簽署
一項行政令，尋求提高聯邦政府將採購美國製鋼鐵佔比門檻，從５０％提高到９５％，進一步加
大對中國施加的壓力。
目前全球最大的鋼鐵生產國中國仍出現產能過剩問題，中國６月粗鋼日產量升至創紀錄新高
。（ｍｎ）
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