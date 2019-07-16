《經濟通通訊社１６日專訊》據外電引述消息人士報道，加拿大與中國的關係日益緊張，加
拿大可能會將是否批准華為參與當地５Ｇ網絡建設的決定推遲至１０月大選後。
目前加拿大的專家正在評估５Ｇ網絡的安全風險，包括華為參與建設。消息人士稱，１０月
前做出決定無助於加拿大總理特魯多贏得選民的支持，故當局不可能在選舉前宣布決定。
美國、澳洲及新西蘭已經禁止華為參與５Ｇ網絡建設，不過英國目前立場並不強硬的，消息
人士稱，加拿大正密切關注英國的決定，暗示加國或作出類似決定。（ｍｎ）
16/07/2019 08:36
【華為風波】傳加國推遲至十月大選後決定是否讓華為參與５Ｇ建設
《經濟通通訊社１６日專訊》據外電引述消息人士報道，加拿大與中國的關係日益緊張，加
拿大可能會將是否批准華為參與當地５Ｇ網絡建設的決定推遲至１０月大選後。
目前加拿大的專家正在評估５Ｇ網絡的安全風險，包括華為參與建設。消息人士稱，１０月
前做出決定無助於加拿大總理特魯多贏得選民的支持，故當局不可能在選舉前宣布決定。
美國、澳洲及新西蘭已經禁止華為參與５Ｇ網絡建設，不過英國目前立場並不強硬的，消息
人士稱，加拿大正密切關注英國的決定，暗示加國或作出類似決定。（ｍｎ）
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