《外企業績》花旗第二季盈利及收入勝預期，惟淨息差收窄

《經濟通通訊社１６日專訊》花旗第二季盈利增長６﹒７％至４８億美元，收入增長２％至

１８７﹒６億美元，兩者皆優於市場預期，因嚴控成本及消費者貸款增長抵消交易業務疲弱的影

響。

不過季內凈息差受壓，由去年同期的２﹒７％及今年首季的２﹒７２％下調至２﹒６７％。

而總貸款增長３％至６８９０億美元，不計入匯率波動的存款增長５％至１﹒０５萬億美元。（

ｍｎ）

