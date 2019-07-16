《經濟通通訊社１６日專訊》花旗第二季盈利增長６﹒７％至４８億美元，收入增長２％至
１８７﹒６億美元，兩者皆優於市場預期，因嚴控成本及消費者貸款增長抵消交易業務疲弱的影
響。
不過季內凈息差受壓，由去年同期的２﹒７％及今年首季的２﹒７２％下調至２﹒６７％。
而總貸款增長３％至６８９０億美元，不計入匯率波動的存款增長５％至１﹒０５萬億美元。（
ｍｎ）
16/07/2019 08:53
《外企業績》花旗第二季盈利及收入勝預期，惟淨息差收窄
《經濟通通訊社１６日專訊》花旗第二季盈利增長６﹒７％至４８億美元，收入增長２％至
１８７﹒６億美元，兩者皆優於市場預期，因嚴控成本及消費者貸款增長抵消交易業務疲弱的影
響。
不過季內凈息差受壓，由去年同期的２﹒７％及今年首季的２﹒７２％下調至２﹒６７％。
而總貸款增長３％至６８９０億美元，不計入匯率波動的存款增長５％至１﹒０５萬億美元。（
ｍｎ）
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