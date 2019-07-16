《國際要聞》傳特朗普或擺免商務部長羅斯職務

《經濟通通訊社１６日專訊》據外電報道，美國總統特朗普已通知幕僚及盟友，正在考慮免

去商務部長羅斯的職務，因之前美國最高法院裁定不能在人口普查中加入一條有關公民身份的題

問，特朗普認為羅斯辦事不力。

在最高法院裁決後，特朗普放棄在２０２０年人口普查中加入一個存在爭議的公民身份問題

，但堅稱不會放棄統計美國有多少非公民，並已要求政府機構從現有數據庫中挖出公民身份的資

料。（ｍｎ）

