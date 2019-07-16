《經濟通通訊社１６日專訊》英倫銀行行長卡尼表示，央行有能力因應英國脫歐後可能出現
的增長放緩或通脹上升。
他稱，央行們具備在必要時應對強勁增長或通脹疲弱等任何情況，相信英國金融系統的強勁
程度足以承受脫歐的任何動盪。（ｍｎ）
16/07/2019 14:21
【脫歐之後】英倫銀行：有能力應對脫歐帶來的任何經濟衝擊
《經濟通通訊社１６日專訊》英倫銀行行長卡尼表示，央行有能力因應英國脫歐後可能出現
的增長放緩或通脹上升。
他稱，央行們具備在必要時應對強勁增長或通脹疲弱等任何情況，相信英國金融系統的強勁
程度足以承受脫歐的任何動盪。（ｍｎ）
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