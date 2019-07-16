【脫歐之後】英倫銀行：有能力應對脫歐帶來的任何經濟衝擊

《經濟通通訊社１６日專訊》英倫銀行行長卡尼表示，央行有能力因應英國脫歐後可能出現

的增長放緩或通脹上升。

他稱，央行們具備在必要時應對強勁增長或通脹疲弱等任何情況，相信英國金融系統的強勁

程度足以承受脫歐的任何動盪。（ｍｎ）

