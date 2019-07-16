《地區經濟》據報美韓日議員將在華盛頓會談，試圖解決出口限制

《經濟通通訊社１６日專訊》據外電引述消息人士報道，南韓、美國及日本的逾１５名議員

將在７月２６日於華盛頓舉行會談，可能討論如何解決南韓與日本之間因日本出口限制而引發的

衝突。

日韓兩國早前的會議氣氛冷淡，未能取得實質進展，日本對南韓企業的高科技原材料出口限

制可能威脅到全球晶片以及智能手機屏幕的全球供應。（ｍｎ）

