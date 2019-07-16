《經濟通通訊社１６日專訊》據外電引述消息人士報道，南韓、美國及日本的逾１５名議員
將在７月２６日於華盛頓舉行會談，可能討論如何解決南韓與日本之間因日本出口限制而引發的
衝突。
日韓兩國早前的會議氣氛冷淡，未能取得實質進展，日本對南韓企業的高科技原材料出口限
制可能威脅到全球晶片以及智能手機屏幕的全球供應。（ｍｎ）
16/07/2019 14:45
《地區經濟》據報美韓日議員將在華盛頓會談，試圖解決出口限制
《經濟通通訊社１６日專訊》據外電引述消息人士報道，南韓、美國及日本的逾１５名議員
將在７月２６日於華盛頓舉行會談，可能討論如何解決南韓與日本之間因日本出口限制而引發的
衝突。
日韓兩國早前的會議氣氛冷淡，未能取得實質進展，日本對南韓企業的高科技原材料出口限
制可能威脅到全球晶片以及智能手機屏幕的全球供應。（ｍｎ）
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