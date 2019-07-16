《國際要聞》伊朗：可數小時內全面遵守核協議，前題是美國棄制裁

《經濟通通訊社１６日專訊》伊朗副總統Ｅｓｈａｇｈ Ｊａｈａｎｇｉｒｉ稱，伊朗恢復

全面遵守核協議是一件非常簡單的事，只需要數個小時就能辦到。在目前的形勢下，歐洲不應該

要求伊朗全面遵守伊核協議，而是應該告訴美國取消對伊朗的制裁。

較早時伊朗總統魯哈尼表示，如果美國解除制裁並重新加入核協議，伊朗願意與美國舉行會

談。（ｍｎ）

