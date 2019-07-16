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16/07/2019 16:28

【減息將至】惠譽：美國就業增長強勁，料聯儲局今年只減息一次

　　《經濟通通訊社１６日專訊》評級機構惠譽表示，由於美國就業市場表現強勁，聯儲局今年
內減息的次數可能會較市場預期為少。
　　惠譽稱，聯儲局主席鮑威爾近期在國會的證詞表明，今年稍後將會減息，目前似乎看來有可
能於７月或９月會議上減息２５個點子，但這並不標誌著美國將進入減息周期。（ｍｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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