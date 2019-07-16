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即市新聞

16/07/2019 17:30

《台股攻略－馮偉明》權值三巨頭撐市，台股今日微升９點

　　《台股攻略》台股今日（１６日）開低震盪，升９﹒６２點，收報１０８８６﹒０５點，成
交金額為新台幣１１７１﹒３３億元。
　　美股持續創高，台股方面，台積電法說在即，帶領半導體族群走強；鴻海續強，帶動其他電
子族群跟漲；群創及大立光也帶領光電族群上攻。鴻海昨日（１５日）獲外資買超，加上創辦人
郭台銘連續８月增加持股，鴻海今日再帶量上攻，終場收新台幣８０元、升２﹒４３％。台積電
法說會將於１８日登場，推升股價今日升０﹒５９％、收新台幣２５６元。受惠Ｔａｐｅ－
ＣＯＦ供需吃緊，易華電今日盤中最高衝上新台幣１１３元，終場收新台幣１０８元。日月光投
控收平盤新台幣６９﹒１元，聯發科小跌０﹒１６％、收新台幣３１４元。被動元件族群方面，
國巨升０﹒７５％、收新台幣２６９﹒５元，華新科升２﹒３５％、收新台幣１７４元。金控股
方面，國泰金跌０﹒２４％、收新台幣４１﹒５５元，富邦金升０﹒３４％、收新台幣４４元。
　　台股維持高位整理，預期短線仍偏多，若美股持續強勁，則台股有機會創高。建議投資者繼
續留意兩大觀察指標，包括本周的台積電法說會以及聯儲局會否減息，料將成為影響台股後市的
重要關鍵。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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