《談國論企－黎偉成》經濟上半年穩增力抗美貿戰

《談國論企》中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０１９年二季度同比增長６﹒２％，連同一季

度所增６﹒４％，使上半年的增幅達６﹒３％，乃總理李克強於《政府工作報告》所設定的６％

至６﹒５％目標增幅範圍中游水平的同時，更重要的是此乃特朗普於２０１８年７月份居然單邊

地對華輸美商品加徵關稅凡四個季度的表現，充分顯示中國政府應變能力強而有力，使整體經濟

保持了總體平穩、穩中有進的發展的良佳態勢。



正正因為特廝對華所挑的貿戰暫未使中國經貿受重創，由是我重申所提建議：中國對美經貿

磋商續堅持平等、互利共贏原則，而一旦達協就要特廝完完全全撤銷對華輸美商品加徵關稅，和

明確地承諾不再對中國政治、經濟、科技、企業和人員作絕無必要的肆意侵犯、打壓，否則有沒

有貿協，亦無妨，且看誰受損更大？

我估計中國的工業生產、投資逐步加快提質、創新，就業和收入情況好轉，居民的消費信心

漸次改善，ＧＤＰ在下半年的增長會達到６﹒３％，全年亦處此一水平。



＊高技術製造及服務工業生產固投皆改善＊



來自中國國家統計局所發表的最新數據，中國的國內生產總值於２０１９年上半年達

４５﹒０９３３萬億元同比增長６﹒３％，即使相對於２０１８年上半年所增的６﹒８％少增０

﹒５個百分點，屬相當難能可貴的發展和表現，因美國單邊對華挑起的貿戰凡１２個月以來當保

相對穩中有進的發展。

最惹人注目的，當然是（一）全國規模以上工業增加值的最新新發展，於２０１９年二季度

的增幅６％，無疑較一季度少增０﹒５個百分點，但情況不用過份「憂慮」，乃因（１）６月份

同比增長６﹒３％，較５月份的５％環比上升１﹒３個百分點，而更重要的是（２）工業戰略性

新興產業增加值同比增長７﹒７％，較整體規模以上工業增加值所增的幅度要高１﹒７個百分點

，其中高技術製造業增加值同比９％，較整體規模上工業增加值的升幅多增整整３個百分點，而

佔比１３﹒８％更比上年同期提高０﹒８個百分點，而新能源汽車及太陽能電池產量，同比分別

出現高增３４﹒６％與２０﹒１％。

和（３）此項於２０１８年上半年同比增長６﹒７％，故今年同比略少增０﹒７個百分點，

屬可以接受現象，甚至在美挑貿戰之難得良性表現。

由是可見，以製造業為主的工業生產漸見改善，特別是頗不少工業戰戰性新興產業之高增長

，加上中國對美國的雙邊貿易「佔優」，可在一定程度顯示特朗普單邊地對華所挑的貿戰，損人

者少，害己者甚。

同樣重要的當然是（二）社會消費零售情況，又未有如一般預期之差，此言可印證於總額於

：２０１９年上半年累計達１９﹒５２萬億元同比增長８﹒４％，較一季度的升幅加快０﹒１個

百分點，因６月份所達３﹒３８７８萬億元同比增長９﹒８％，較對上一個月的５月份所增多增

１﹒２個百分點。此因限額以上單位化妝品類銷售同比增長１３﹒２％，較社會消費品零售總額

的升幅多增４﹒８個百分點。

尤其是全國網上零售額於２０１９年上半年達４﹒８１６１萬億元同比增長１７﹒８％，較

一季度加快２﹒５個百分點，其中實物網售於２０１９年上半年累計３﹒８１６５萬億元同比增

長２１﹒６％，相對於１－５月份所增１９﹒６％多增１﹒４個百分點

此在相當程度反映出國家之供給側政策有良性效益。



＊商品房銷情漸有好轉顯政策取得初步成效＊



在美歐等地的外在劣境底下，中國之（三）全國固定資產投資（不含農戶）於２０１９年上

半年累計２９﹒９１萬億元，同比增長５﹒８％，增速比１－５月份加快０﹒２個百分點，其中

基礎設施投資增長４﹒１％，而高技術製造？增１０﹒４％、高技術服務業投資增長１３﹒５％

，在在反映出中國的固投的素質有十分明顯的改善與提升，佳象！

和（四）全國房地產開發投資於上半年累計達６１﹒９萬億元同比增長１０﹒９％，其中全

國商品房銷售額７﹒０６９８萬億元，同比增長持平於一季度之５﹒６％，而全國商品房銷售面

積７﹒５７億平方米同比下降１﹒８％，則顯內房股期內的銷情各回報不錯。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

