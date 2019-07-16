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即市新聞

16/07/2019 14:36

《異動股》新城系上揚，新城悅飆逾１０％，新城發展漲近５％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》新城悅服務（０１７５５）現價升１０﹒３６％，報７﹒６７
元，盤中高見７﹒７７元；成交約１０１３萬股，涉資７４９７萬元。
　　新城發展（０１０３０）漲４﹒８１％，報７﹒８５元，突破十天線（約７﹒３１７元）。
　　Ａ股方面，新城控股（滬：６０１１５５）亦升４﹒４７％，報２８﹒７６元人幣。
　　穆迪發表報告稱，正檢討是否調低新城發展和新城控股的信貸評級，因其聲譽、運營和融資
渠道或面臨「潛在不利影響」。目前新城發展及新城控股企業家族評級為「Ｂａ２」，展望從穩
定調整至「評級接受審核」。
　　另有報道指，新城控股在７月８日至１３日召開了２０１９半年度經營工作會，新任董事長
王曉松出席會議並發表了講話。此次新城控股半年度經營會議傳達出幾點信息：新城雙輪驅動的
戰略沒有變，全年２７００億元人民幣銷售目標沒有變，今年下半年開業２０座吾悅廣場也不會
有變化。據了解，本周五（１９日）就會有淮安吾悅和欽州吾悅同時開業。
　　現時，恆生指數報２８６０６，升５１點或升０﹒１８％，主板成交４７７﹒９６億元。國
企指數報１０８５８，升１９點或升０﹒１８％。
　　上證綜合指數報２９３５，跌６點或跌０﹒２３％，成交１２０７﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報９２７４，跌３５點或跌０﹒３８％，成交９０７﹒６９億元人民幣。
（ｊｔ）

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