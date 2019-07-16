《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會上表
示，上半年，共審批核准固定資產投資項目９４個，總投資４７１５億元，其中審批７１個，核
准２３個，主要集中在能源、交通、高技術等行業。
16/07/2019 10:28
【駐京專電】發改委：上半年核准固定投資４７１５億元
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會上表
示，上半年，共審批核准固定資產投資項目９４個，總投資４７１５億元，其中審批７１個，核
准２３個，主要集中在能源、交通、高技術等行業。
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