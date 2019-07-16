【駐京專電】發改委：６月末市場化債轉股簽約金額約２﹒４萬億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會上表

示，截至今年６月３０日，市場化債轉股簽約金額約２﹒４萬億元（人民幣﹒下同），實際到位

金額達到１萬億元，資金到位率提升到４１﹒５％，涉及資產負債率較高的２００多家企業。其

中，今年以來，市場化債轉股新增簽約金額約３９００億元，新增落地金額約３８００億元。

國務院常務會議審議的降低製造業增值稅稅率、進一步清理規範涉企收費、延長階段性降低

失業和工傷保險費率、再降低一般工商業平均電價１０％等一大批降成本政策陸續出台。

