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16/07/2019 10:45

【駐京專電】發改委：６月末市場化債轉股簽約金額約２﹒４萬億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會上表
示，截至今年６月３０日，市場化債轉股簽約金額約２﹒４萬億元（人民幣﹒下同），實際到位
金額達到１萬億元，資金到位率提升到４１﹒５％，涉及資產負債率較高的２００多家企業。其
中，今年以來，市場化債轉股新增簽約金額約３９００億元，新增落地金額約３８００億元。
　　國務院常務會議審議的降低製造業增值稅稅率、進一步清理規範涉企收費、延長階段性降低
失業和工傷保險費率、再降低一般工商業平均電價１０％等一大批降成本政策陸續出台。

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