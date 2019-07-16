《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在發布會介紹，
國資委２０１８年率先啟動了兩批共１８家企業的國資划轉社保工作。最近也在研究提出第三批
３５家划轉企業名單。按照划轉集團母公司１０％的股權測算，第三批將划轉國有資本
５２１７﹒１３億元（人民幣﹒下同）。
和之前划轉的情況相比，企業的範圍進一步擴大，企業數量是之前的近兩倍，划轉金額超過
此前的６﹒４倍。前後三批共５３家企業划轉總額將達到６０３８億元。
16/07/2019 15:40
【駐京專電】國資委：第三批社保划轉企業３５家，增近兩倍
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在發布會介紹，
國資委２０１８年率先啟動了兩批共１８家企業的國資划轉社保工作。最近也在研究提出第三批
３５家划轉企業名單。按照划轉集團母公司１０％的股權測算，第三批將划轉國有資本
５２１７﹒１３億元（人民幣﹒下同）。
和之前划轉的情況相比，企業的範圍進一步擴大，企業數量是之前的近兩倍，划轉金額超過
此前的６﹒４倍。前後三批共５３家企業划轉總額將達到６０３８億元。
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