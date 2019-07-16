【駐京專電】國資委：重點推進裝備製造、船舶等領域央企戰略重組

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在發布會表示，

下一步要穩步推進央企集團戰略性整合，重點推進裝備製造、船舶、化工等領域的戰略性重組。

此外，還要加快整合央企同質化業務，正在研究電力、有色、鋼鐵、海工裝備、環保等領域專業

化整合。

他指出，央企與地方國企的重組一直都有，這對推動產業結構調整非常有益，。但央地重組

不只是單向的，而是雙向的，甚至多項的，還可以在央企結構調整過程中把地方資產重組進入地

方國企，社會資本也可以參與到重組中去。

