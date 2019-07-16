【科創板】肖鋼：科創具有５大特點

《經濟通通訊社１６日專訊》中證監原主席肖鋼今日在北京舉行的中國「科」公司峰會上表

示，中國金融在服務和支持科創方面取得了很大的成就，但同時，科創金融整個體系還不夠健全

。

他提出，科創具有５大特點，一是不確定性大，技術迭代快。二是投資量大，往往越尖端、

前沿技術開發投資周期越長，可能需要若干年持續的投資。三是成本、效益、質量競爭激烈。四

是人力資本及其無形資產高。五是需要企業家冒險精神，企業家要承擔科研風險。（ｌｃ）

