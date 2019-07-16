《午市前瞻》港股缺乏利好消息，續於２８６００點水平上落

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚（１５日）花旗集團公布好壞參半的業績，美股走勢波動

，不過標普５００指數基本持平，港股今早同樣未見有明顯方向，僅高開２９點，報

２８５８３，不過之後由升轉跌，最低見２８４８９，跌６５點，直到尾段港股回升，更一度高

見２８６１６漲６２點。總結港股半日窄幅上落，表現牛皮，最終收報２８５９２，僅微升３７

點或０﹒１３％，半日主板成交３６９﹒８３億元。國指半日報１０８４５，升６點或

０﹒０６％。

Ａ股亦欠方向，上證半日收報２９３９，跌３點或０﹒１１％，成交８４８﹒４３億人民幣

。

重磅股方面，港交所（００３８８）行政總裁李小加表示尊重百威亞太（０１８７６）擱置

上市決定，但依然對本港新股市場仍非常有信心，該股半日回升０﹒８１％，報２７４﹒４元；

騰訊（００７００）亦升０﹒６７％，報３６３﹒２元；匯控（００００５）微漲０﹒１５％，

報６５﹒１元；中移動（００９４１）走高０﹒６４％，報７０﹒８元。不過，友邦

（０１２９９）就跌０﹒４７％，報８５﹒３５元；



＊打擊網上賭博助濠賭浦升，油價向下三桶油受拖累＊



瑞信上日發表報告指，內地公安部將加強打擊網上賭博，並強調對澳門濠賭有利，加上大摩

又預料第二季濠賭盈利仍然合理，濠賭股今日普通向上。新濠（００２００）漲５﹒４７％，報

２１﹒２元；美高梅（０２２８２）升４﹒８７％，報１４﹒２元；澳博（００８８０）亦升４

﹒０７％，報９﹒４５元；銀娛（０００２７）高２﹒６９％，報５７﹒２元，暫表現最好藍籌

；金沙（０１９２８）漲２﹒６％，報４１﹒５元。

日前熱帶風暴巴里吹襲美國墨西哥灣沿岸，但目前大多數煉油廠已恢復生產，加上中國數據

顯示，國內第二季度經濟增速為數十年來最低，隔晚國際油價向下，導致三桶油走低。中海油（

００８８３）挫１﹒４８％，報１３﹒３２元，暫表現最差藍籌；中海油服（０２８８３）走低

０﹒６％，報８﹒２８元；中石化（００３８６）亦跌０﹒５８％，報５﹒１７元；中石油（０

０８５７）微跌０﹒２３％，報４﹒２６元。

今日個別醫藥股繼續有追捧，翰森製藥（０３６９２）分別獲大摩及高盛首予增持及買入評

級，目標價分別２９元及２７﹒５元，半日升２﹒６１％，報２３﹒５５元；石藥

（０１０９３）升１﹒０４％，報１３﹒６元；國藥（０１０９９）微升０﹒８６％報２９﹒３

元；中生製藥（０１１７７）半日無升跌，報８﹒９９元。



＊華晨或派特別息有追捧，水泥數據向好惟股價向下＊



華晨（０１１１４）擬派特別股息，今日有追捧飆升５﹒７９％，報８﹒９５元；廣汽

（０２２３８）亦升３﹒４５％，報８﹒０９元，暫表現最好國指股；北汽（０１９５８）跟漲

２﹒１９％，報５﹒１３元；東風（００４８９）走高１﹒０６％，報６﹒６５元；吉利（００

１７５）微升１﹒０３％，報１１﹒８２元。

據國家統計局上日數據顯示，今年１至６月全國累計水泥產量１０﹒４億噸，按年增長

６﹒８％，不過水泥股今日就普遍向下。中建材（０３３２３）挫２﹒９２％，報６﹒９７元，

暫表現最差國指股；海螺水泥（００９１４）跌２﹒０６％，報４７﹒５５元，不過亞洲水泥（

００７４３）發盈喜料中期盈利升五至六成，今日跳升４﹒３３％，報１３﹒９６元。

三大中資航空公布６月數據普遍向好，繼而出現支持走高。南航（０１０５５）６月旅客周

轉量升１１％，今日漲２﹒６５％，報５﹒４３元；東航（００６７０）６月載運旅客按年增逾

８％，半日升１﹒５７％，報４﹒５４元；國航（００７５３）６月乘客人數按年升近３％，股

價微升０﹒９９％，報８﹒１３元。



＊張智威：賭股有望逐步回升，銀娛金沙現價可買入＊



港股今日低開２９點，其後窄幅上落，信誠證券聯席董事張智威接受《經濟通通訊社》訪問

時表示，雖然美股連日創新高，但對港股沒有太大利好，主因港股受制於Ａ股表現。即使上日（

１６日）中國公布的多項經濟數據符合預期，只是勉強過關，反映經濟不算太樂觀。以現階段來

說，沒有利好消息刺激港股進一步推升，但亦沒有利淡因素促使港股向下走。因此，他預料港股

短線將繼續在百天線（約２８６００點）位置上落。

板塊方面，瑞信上日發表報告指，內地公安部表明將加強打擊網上賭博，日後內地人想賭博

或會選擇去澳門，致今日濠賭股表現造好。張智威表示，濠賭股已沉寂一段時間，未來料會再逐

步回升，其中銀娛市盈率只有１８倍，他認為現價可買入，目標價為６０元。另外他亦看好金沙

表現，現價同樣可考慮吸納，目標價為４３﹒５元。（ｊｔ、ａｌ）

