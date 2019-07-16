  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/07/2019 16:18

《美元走勢－羅明立》息差因素利好加元，目標看１﹒２９３０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒１０　　　１０７﹒７９　　　１０７﹒８８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２６３　　　１﹒１２４４　　　１﹒１２５９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５２０　　　１﹒２４６６　　　１﹒２５１５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８５５　　　０﹒９８２９　　　０﹒９８３９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２７３　　　７﹒８０９６　　　７﹒８２６９

　　《美元走勢》美國７月紐約聯儲製造業指數為４﹒３，高於預期的２，顯示製造業活動恢復
增長。美國三大指數窄幅造好，最新利率期貨數據顯示，美聯儲下周有七成機會減息四分之一厘
，不過由於美國經濟表現略為回穩，投資者關注美聯儲對未來息口的取向。美匯指數初步支持位
於９６﹒５０，下一步支持位於９５﹒８０；初步阻力位於９７﹒６０，下一步阻力位於
９８﹒４０。技術走勢上，美匯指數短線處於整固，建議維持區間操作但仍然留意下行風險。
　
　　加拿大央行上周維持利率不變，分析師普遍預期加拿大央行年內不會減息，基本面良好以及
息差因素利好加元走勢。美元兌加元初步支持位於１﹒３０２０，日線圖由７月起ＲＳＩ跟現貨
走勢有背馳情況，短期美元可能有反彈，１﹒３１５０為短期重要阻力。建議投資者於１﹒３１
以上部署沽出美元買入加元，目標１﹒２９３０。
　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒３０　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒８０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３１１０　　　１﹒２９３０　　　１﹒３１７０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道16/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：石藥約14元見初步阻力
興證快訊16/07/2019
美股創新高
FOCUS16/07/2019
【FOCUS】「金毛怪傑」戰「中國女婿」 「硬脫歐」說易行難
國際動態16/07/2019
日疑供材料免停產 三星否認
生財有道15/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：平保現價可吸惟控制注碼
國際動態15/07/2019
曼哈頓大停電5小時 7萬戶受影響
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金