《美元走勢－羅明立》息差因素利好加元，目標看１﹒２９３０

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒１０ １０７﹒７９ １０７﹒８８

歐元╱美元 １﹒１２６３ １﹒１２４４ １﹒１２５９

英鎊╱美元 １﹒２５２０ １﹒２４６６ １﹒２５１５

美元╱瑞郎 ０﹒９８５５ ０﹒９８２９ ０﹒９８３９

美元╱港元 ７﹒８２７３ ７﹒８０９６ ７﹒８２６９



《美元走勢》美國７月紐約聯儲製造業指數為４﹒３，高於預期的２，顯示製造業活動恢復

增長。美國三大指數窄幅造好，最新利率期貨數據顯示，美聯儲下周有七成機會減息四分之一厘

，不過由於美國經濟表現略為回穩，投資者關注美聯儲對未來息口的取向。美匯指數初步支持位

於９６﹒５０，下一步支持位於９５﹒８０；初步阻力位於９７﹒６０，下一步阻力位於

９８﹒４０。技術走勢上，美匯指數短線處於整固，建議維持區間操作但仍然留意下行風險。



加拿大央行上周維持利率不變，分析師普遍預期加拿大央行年內不會減息，基本面良好以及

息差因素利好加元走勢。美元兌加元初步支持位於１﹒３０２０，日線圖由７月起ＲＳＩ跟現貨

走勢有背馳情況，短期美元可能有反彈，１﹒３１５０為短期重要阻力。建議投資者於１﹒３１

以上部署沽出美元買入加元，目標１﹒２９３０。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒３０ １０６﹒７０ １０８﹒８０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１３５０ １﹒１１７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３１１０ １﹒２９３０ １﹒３１７０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

