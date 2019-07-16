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16/07/2019 08:13

《國際要聞》美伊談判有轉機，伊外長獲美發簽證

　　伊朗跟西方關係持續升溫之際，美伊關係似現轉機。伊朗外長札里夫據報獲美國批出簽證可
赴紐約出席聯合國會議。伊朗總統魯哈尼明言準備好跟美國談判。
　　消息指，札里夫的簽證獲美國國務卿蓬佩奧批准簽發。而札里夫已抵達紐約，將出席周二（
１６日）的聯合國經濟及社會理事會會議。
　　華府亦似對札里夫的制裁放軟手腳，據報決定延遲把他列為制裁對象。美國財長姆欽上月曾
稱，會在周內制裁札里夫，但事先張揚的做法不尋常，因為有可能讓被制裁者有機會搬走資產。
《香港經濟日報》

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