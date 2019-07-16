香港品牌發展局（品牌局）主席兼餐飲聯業協會會長黃家和表示，最近社會事件影響市民消
費意欲，６月整體零售和餐飲業的生意額下跌約１０％，個別遊行示威地區的生意額更跌２５％
，預計下半年消費意欲減１５％。
他又指，大型連鎖店的生意亦下跌，擔心連帶影響就業情況，希望未來盡快解決事件。
《香港經濟日報》
16/07/2019 08:33
【本港經濟】黃家和：社會事件影響消費意欲，料下半年減１５％
香港品牌發展局（品牌局）主席兼餐飲聯業協會會長黃家和表示，最近社會事件影響市民消
費意欲，６月整體零售和餐飲業的生意額下跌約１０％，個別遊行示威地區的生意額更跌２５％
，預計下半年消費意欲減１５％。
他又指，大型連鎖店的生意亦下跌，擔心連帶影響就業情況，希望未來盡快解決事件。
《香港經濟日報》
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