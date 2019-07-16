【本港經濟】黃家和：社會事件影響消費意欲，料下半年減１５％

香港品牌發展局（品牌局）主席兼餐飲聯業協會會長黃家和表示，最近社會事件影響市民消

費意欲，６月整體零售和餐飲業的生意額下跌約１０％，個別遊行示威地區的生意額更跌２５％

，預計下半年消費意欲減１５％。

他又指，大型連鎖店的生意亦下跌，擔心連帶影響就業情況，希望未來盡快解決事件。

《香港經濟日報》

