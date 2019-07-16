公私營合作推行時間表受阻，發展商先行補地價增加土地儲備。新地（０００１６）、置地
率先就元朗石湖圍項目補地價，涉及２１億元，作低密度洋房發展，每平方呎補地價僅４３１７
元。《香港經濟日報》
16/07/2019 08:35
【本港樓市】新地置地元朗石湖圍項目補價２１億，建低密度洋房
公私營合作推行時間表受阻，發展商先行補地價增加土地儲備。新地（０００１６）、置地
率先就元朗石湖圍項目補地價，涉及２１億元，作低密度洋房發展，每平方呎補地價僅４３１７
元。《香港經濟日報》
|國際動態16/07/2019
日疑供材料免停產 三星否認
|生財有道15/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：平保現價可吸惟控制注碼
|國際動態15/07/2019
曼哈頓大停電5小時 7萬戶受影響
|生財有道12/07/2019
【嚟緊炒D乜】達利食品股價落後博反彈 盈利能力強受益物價上升
|生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
|FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰