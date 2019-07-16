《經濟通通訊社１６日專訊》澳門特區行政長官崔世安昨日（１５日）率領政府主要官員視
察輕軌車廠，實地了解輕軌氹仔線運作。《信報》引述澳門運輸工務司司長羅立文表示，輕軌氹
仔線預計將於２０１９年底前營運，票價暫時未定，預計與巴士價格差距不大。（ｈｌ）
16/07/2019 09:17
澳門輕軌氹仔線年內通車，票價未定
《經濟通通訊社１６日專訊》澳門特區行政長官崔世安昨日（１５日）率領政府主要官員視
察輕軌車廠，實地了解輕軌氹仔線運作。《信報》引述澳門運輸工務司司長羅立文表示，輕軌氹
仔線預計將於２０１９年底前營運，票價暫時未定，預計與巴士價格差距不大。（ｈｌ）
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