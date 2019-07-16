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即市新聞

16/07/2019 10:34

李小加：尊重百威亞太擱置上市決定，對本港新股市場仍非常有信心

　　《經濟通通訊社１６日專訊》早前大型新股百威亞太（０１８７６）突然擱置上市計劃，港
交所（００３８８）行政總裁李小加表示，巿場原先對有大型項目在港上巿感高興，雖然有關公
司擱置上巿的決定令市場感失望，但認為現時巿場運作機制完善下，發行者及投資者都會作出最
佳選擇，延遲或停止上市都在企業的發展戰略之中，屬合理正常的選擇，並應尊重企業的決定。
他期望，相關企業仍會保持對本港市場的興趣。

＊下半年新股上市強勁，對本港新股市場仍非常有信心＊

　　百威亞太早前下調集資額，被問到阿里巴巴及其他大型新股會否出現同樣情況，李小加指，
不評論未到公開招股程序的企業，但強調本港見過大世面，曾有多項大型招股活動，相信百威亞
太有自己決定，與香港新股市場並無直接關係，今年上半年在港上巿的公司源源不斷，下半年的
新股上市情況亦非常強勁，因此對本港新股巿場仍非常有信心。
　　他指出，本港屬特殊市場，具中國及國際元素，偶爾發生不好的事情時會「禍不單行」，但
會以平常心去應對，沒有應付不了的事。被問到會否擔心本港將錯失全球新股集資額首位，李小
加指，名次並不重要，會以平常心去盡力做好工作。
　　李小加又指，「Ｔ＋５」的交易制度本身對上市並無影響，但散戶需要較早將資金凍結去抽
新股，有關制度過去具有其存在意義及合理性，以及歷史原因，而現時期望能找到一個新改革，
以便散戶毋須太早將資金凍結。（ｓｋ）

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