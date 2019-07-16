《經濟通通訊社１６日專訊》中原地產表示，市場最新錄得一宗將軍澳維景灣畔交投，單位
為２座高層Ｄ室，實用面積７９８平方呎，採三房套房間隔，另設工人套房，單位座向正南方，
擁全海景致，放盤多時，最新以１６８０萬元成交，折合實用呎價２１０５３元，造價及呎價均
創屋苑歷史新高。
原業主於２０００年３月以４２９萬元買入單位，現轉手帳面獲利１２５１萬元離場，單位
１９年間升值逾２﹒９倍。（ｂｉ）
16/07/2019 15:54
【本港樓市】維景灣畔三房海景戶以１６８０萬易手，創歷史新高價
《經濟通通訊社１６日專訊》中原地產表示，市場最新錄得一宗將軍澳維景灣畔交投，單位
為２座高層Ｄ室，實用面積７９８平方呎，採三房套房間隔，另設工人套房，單位座向正南方，
擁全海景致，放盤多時，最新以１６８０萬元成交，折合實用呎價２１０５３元，造價及呎價均
創屋苑歷史新高。
原業主於２０００年３月以４２９萬元買入單位，現轉手帳面獲利１２５１萬元離場，單位
１９年間升值逾２﹒９倍。（ｂｉ）
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