《經濟通通訊社１６日專訊》阿里巴巴昨晚舉行股東會，表決通過「一拆八」的拆細股份方
案，普通股數量將由目前的４０億股擴大至３２０億股，外界料拆股或有利阿里未來到香港上市
鋪路。市傳阿里巴巴已向港交所（００３８８）提交上市申請，料今年９月掛牌，而最新市傳集
資額較早前規模減半，為１００億美元。
內地傳媒報道，股東大會中重選４名董事，當中全國政協副主席、前行政長官董建華、雅虎
創辦人楊致遠均續任，另有雀巢集團前執行副總裁龔萬仁，及被稱為「馬雲接班人」的公司行政
總裁張勇。（ｊｏ）
16/07/2019 12:31
【新股上市】阿里巴巴通過「一拆八」，傳為來港上市鋪路
《經濟通通訊社１６日專訊》阿里巴巴昨晚舉行股東會，表決通過「一拆八」的拆細股份方
案，普通股數量將由目前的４０億股擴大至３２０億股，外界料拆股或有利阿里未來到香港上市
鋪路。市傳阿里巴巴已向港交所（００３８８）提交上市申請，料今年９月掛牌，而最新市傳集
資額較早前規模減半，為１００億美元。
內地傳媒報道，股東大會中重選４名董事，當中全國政協副主席、前行政長官董建華、雅虎
創辦人楊致遠均續任，另有雀巢集團前執行副總裁龔萬仁，及被稱為「馬雲接班人」的公司行政
總裁張勇。（ｊｏ）
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