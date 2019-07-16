【新股上市】阿里巴巴通過「一拆八」，傳為來港上市鋪路

《經濟通通訊社１６日專訊》阿里巴巴昨晚舉行股東會，表決通過「一拆八」的拆細股份方

案，普通股數量將由目前的４０億股擴大至３２０億股，外界料拆股或有利阿里未來到香港上市

鋪路。市傳阿里巴巴已向港交所（００３８８）提交上市申請，料今年９月掛牌，而最新市傳集

資額較早前規模減半，為１００億美元。

內地傳媒報道，股東大會中重選４名董事，當中全國政協副主席、前行政長官董建華、雅虎

創辦人楊致遠均續任，另有雀巢集團前執行副總裁龔萬仁，及被稱為「馬雲接班人」的公司行政

總裁張勇。（ｊｏ）

