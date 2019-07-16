【本港樓市】利嘉閣：５０指標屋苑上周成交增１４％，近七周次高

《經濟通通訊社１６日專訊》綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港５０個指標屋苑於上周（

８╱７ １４╱７）累錄７２宗買賣個案，較前周（１╱７ ７╱７）的６３宗增加１４％，為

近七周次高。利嘉閣地產董事陳大偉表示，市場憧憬美國快將減息，買家入市意欲回升，並願意

稍微追價，而二手業主見市況淡靜已久亦作出讓步，輕微調整叫價，帶動二手屋苑交投加快。

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，新界區成交量則有所回升，

當中以港島區的減幅較大，該區８個指標屋苑上周僅錄１１宗成交，較前周的１３宗減少

１５％。九龍區方面，２１個指標屋苑上周共錄２２宗交投，較前周的２３宗減少４％或１宗。

至於，新界區２１個指標屋苑上周累錄３９宗買賣，按周增加４４％。



＊１５屋苑成交捧蛋＊



另外，在全港５０個指標屋苑當中，上周共有１５個屋苑錄得「零成交」，較前周的２２個

減少３２％，當中九龍及新界區各佔９個及５個，港島區則佔１個。

陳大偉指出，新盤認購反應熱烈，料不少向隅客陸續回流二手市場，有助帶動二手屋苑睇樓

量增加。然而，未來成交量仍需視乎放盤量及業主取態，估計短期內的５０指標屋苑一周交投可

望在現水平靠穩。（ｃｌ）

